В НБА склоняются к возобновлению сезона в августе

Новости спорта:Матчи будут проходить в Орландо.

Руководство НБА склоняется к тому, чтобы возобновить сезон в августе, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, НБА 28 мая проведет совещание с генеральными менеджерами команд, а 29 мая состоится заседание совета управляющих. Именно два этих собрания станут определяющими в судьбе этого сезона Лиги. Отмечается также, что именно 28 мая Лига поделится с клубами рекомендациями касательно возвращения к тренировочному процессу.

Напомним, возобновление сезона в НБА может пройти по новому формату.