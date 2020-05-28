ФБУ досрочно завершила сезон Первой лиги

Новости спорта:Сезон в Суперлиге был завершен еще в марте.

Во время сегодняшнего заседания Исполком Федерации баскетбола Украины решил досрочно завершить сезон-2019/20 в Первой лиге. Также не будет возобновлены матчи Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги (ВЮБЛ).

Места клубов в турнирной таблице Первой лиги и ВЮБЛ будут определены согласно их рейтингу на момент завершения соревнований.

Также Исполком ФБУ решил продолжить проведение Молодежной лиги и чемпионата Украины по баскетболу 3х3. Соревнования будут возобновлены с соблюдением требований Кабинета министров Украины.

В августе-сентябре ФБУ планирует провести Кубок Украины среди восьми лучших команд дивизиона А во всех возрастных группах ВЮБЛ.

Напомним, что в марте ФБУ принял решение досрочно завершить сезон в Суперлиге и Высшей лиге из-за пандемии коронавируса. Финал четырех Кубка Украины был перенесен на сентябрь.