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Украинский баскетболист НБА Михайлюк вышел на протест против расизма

Украинский баскетболист НБА Михайлюк вышел на протест против расизма
17:12 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Святослав вышел на мирную демонстрацию вместе с одноклубниками.

Украинский атакующий защитник Детройт Пистонс Святослав Михайлюк вместе с партнерами по клубу вышел на протест против расизма в Соединенных Штатах Америки.

Среди одноклубников, которые вышли с ним на демонстрацию, оказались: Люк Кеннард, Брюс Браун, Секу Думбуя и Брэндон Найт. 

Кроме того, акцию поддержал главный тренер Дуэйн Кейси вместе с помощниками.

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Напомним, что в США продолжаются протесты против полицейского произвола. Участников акции объединил лозунг Black Lives Matter (Черные жизни важны). Митинги начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских прижал мужчину к земле коленом и надавил ему на шею.

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Расизм, США, НБА, БК Детройт, Святослав Михайлюк, Протесты в США, Джордж Флойд.
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