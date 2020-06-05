Украинский баскетболист НБА Михайлюк вышел на протест против расизма

Новости спорта:Святослав вышел на мирную демонстрацию вместе с одноклубниками.

Украинский атакующий защитник Детройт Пистонс Святослав Михайлюк вместе с партнерами по клубу вышел на протест против расизма в Соединенных Штатах Америки.

Среди одноклубников, которые вышли с ним на демонстрацию, оказались: Люк Кеннард, Брюс Браун, Секу Думбуя и Брэндон Найт.

Кроме того, акцию поддержал главный тренер Дуэйн Кейси вместе с помощниками.

Напомним, что в США продолжаются протесты против полицейского произвола. Участников акции объединил лозунг Black Lives Matter (Черные жизни важны). Митинги начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских прижал мужчину к земле коленом и надавил ему на шею.