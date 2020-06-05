Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Динамо подписало спонсорский контракт с автомобильным диллером Winner
Динамо подписало спонсорский контракт с автомобильным диллером Winner
Деревянченко - один из претендентов на бой с Канело
Деревянченко - один из претендентов на бой с Канело

Легендарный баскетболист Винс Картер завершил карьеру

Легендарный баскетболист Винс Картер завершил карьеру
19:13 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:43-летний баскетболист Винс Картер не смог сыграть прощальный матч.

Форвард «Атланты Хоукс» Винс Картер завершил профессиональную карьеру. 

Напомним, что 43-летний баскетболист заявлял, что завершит карьеру в конце этого сезона. Последний матч Картер сыграл еще в марте до приостановки чемпионата.

Сезон 2019/20 доиграют 22 команды из 30-ти, которые претендуют на попадание в плей-офф. «Атланта Хоукс» на это место не претендует. Таким образом, клуб завершил сезон и Картер уже не сыграет в лиге.

Украинский баскетболист НБА Михайлюк вышел на протест против расизма

Картер начал карьеру в 1998 году. В лиге он провел 22 сезона. За карьеру он поиграл в «Торонто», «Нью-Джерси», «Орландо», «Финикс», «Даллас», «Мемфис», «Сакраменто» и «Атланту».

В этом сезоне он вышел на четвертое место по количеству сыгранных матчей в НБА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Атланта, Винс Картер, Новости баскетбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шовковский вспомнил, как легендарный футболист выбил ему два зуба
02 Милевский: В сборной никто даже не нюхает алкоголь
03 Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
04 Вернер дал добро на переход в Челси
05 Летние трансферы не по-карману: Барселона осталась без денег
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь