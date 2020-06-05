Легендарный баскетболист Винс Картер завершил карьеру

Новости спорта:43-летний баскетболист Винс Картер не смог сыграть прощальный матч.

Форвард «Атланты Хоукс» Винс Картер завершил профессиональную карьеру.

Напомним, что 43-летний баскетболист заявлял, что завершит карьеру в конце этого сезона. Последний матч Картер сыграл еще в марте до приостановки чемпионата.

Сезон 2019/20 доиграют 22 команды из 30-ти, которые претендуют на попадание в плей-офф. «Атланта Хоукс» на это место не претендует. Таким образом, клуб завершил сезон и Картер уже не сыграет в лиге.

Картер начал карьеру в 1998 году. В лиге он провел 22 сезона. За карьеру он поиграл в «Торонто», «Нью-Джерси», «Орландо», «Финикс», «Даллас», «Мемфис», «Сакраменто» и «Атланту».

В этом сезоне он вышел на четвертое место по количеству сыгранных матчей в НБА.