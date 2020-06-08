Новости спорта:Оно будет доступно для всех 30 команд лиги.

Окно для подписаний в НБА откроется 22 июня и будет доступно для всех 30 команд лиги, а не только для 22 франшиз, которые будут играть после возобновления сезона-2019/20.

Команды смогут подписывать доступных свободных агентов до конца сезона, а также заключать стандартные контракты с игроками, у которых были двусторонние соглашения.

Ранее сообщалось, что руководство НБА разрешит командам делать неограниченное количество подписаний игроков в остатке этого сезона, если будет необходимость заменить заразившихся коронавирусом или травмированных баскетболистов. Франшизы смогут усилиться лишь теми игроками, которые были заиграны в текущем чемпионате НБА или Лиге развития.

НБА утвердила, что нынешний сезон возобновится 31 июля при участии 22 команд. Все матчи пройдут в Орландо, куда команды отправятся 7 июля. Завершить кампанию 2019/20 планируют 12 октября.