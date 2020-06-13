Амбициозно: президент Прометея рассказал о целях на сезон

Клуб из Каменского имеет амбициозные планы.

Президент "Прометея" Владимир Дубинский сообщил, что в грядущем сезоне клуб планирует выступить в еврокубках. Напомним, что в прошлом сезоне команда из Камянского завоевала бронзу Суперлиги.

"Прометей" в этом году будет представлен волейбольной и баскетбольной командами в еврокубках, и мы сейчас находимся в ожидании календаря еврокубков. Я понимаю, что сейчас у руководителей нашей федерации просто разрыв мозга, мы передали свои пожелания, и я считаю, что идеальным вариантом было бы начать чемпионат в середине сентября. Мы планируем все команды собирать с 15 июля по 1 августа. Это и прохождения медосмотра, и начало тренировочного процесса. Мы думали, что не будет выездных сборов, но не исключено, что все это безумие закончится 1 июля-1 августа, и у нас будут сборы за рубежом.

Будем финансировать, постараемся сделать все, чтобы нашим зрителям не было стыдно смотреть на нас, когда мы выйдем на площадку. Поверьте, в этом году будет не менее достойная команда. Появятся новые громкие имена, новые громкие истории. Мы очень сильно этого хотим", - сказал Дубинский.

Ранее «Прометей» подписал троих украинских игроков, а команду возглавил Виталий Черний.