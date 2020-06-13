Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Магдалено победил Висенте после дисквалификации соперника (Видео)
Магдалено победил Висенте после дисквалификации соперника (Видео)
Коби Брайант посмертно награжден премией Эмми
Коби Брайант посмертно награжден премией Эмми
"Это большой перебор": Российский боксер вступился за Усика
"Это большой перебор": Российский боксер вступился за Усика

Амбициозно: президент Прометея рассказал о целях на сезон

Амбициозно: президент Прометея рассказал о целях на сезон
Обновлено 13:08 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: БК Прометей
Клуб из Каменского имеет амбициозные планы.

Президент "Прометея" Владимир Дубинский сообщил, что в грядущем сезоне клуб планирует выступить в еврокубках. Напомним, что в прошлом сезоне команда из Камянского завоевала бронзу Суперлиги.

"Прометей" в этом году будет представлен волейбольной и баскетбольной командами в еврокубках, и мы сейчас находимся в ожидании календаря еврокубков. Я понимаю, что сейчас у руководителей нашей федерации просто разрыв мозга, мы передали свои пожелания, и я считаю, что идеальным вариантом было бы начать чемпионат в середине сентября. Мы планируем все команды собирать с 15 июля по 1 августа. Это и прохождения медосмотра, и начало тренировочного процесса. Мы думали, что не будет выездных сборов, но не исключено, что все это безумие закончится 1 июля-1 августа, и у нас будут сборы за рубежом.

Будем финансировать, постараемся сделать все, чтобы нашим зрителям не было стыдно смотреть на нас, когда мы выйдем на площадку. Поверьте, в этом году будет не менее достойная команда. Появятся новые громкие имена, новые громкие истории. Мы очень сильно этого хотим", - сказал Дубинский.

Ранее «Прометей» подписал троих украинских игроков, а команду возглавил Виталий Черний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Новости баскетбола, БК Прометей, Владимир Дубинский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Герой матча: Лунин триумфально вернулся на поле после карантина (Видео)
02 "Я закодировался": Алиев рассказал о возвращении в Динамо
03 Динамо заявило бельгийского форварда на матчи УПЛ
04 Ювентус - Милан: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Италии
05 "Не связывайтесь с девушками": Завадская и Свитолина отдыхают на море (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь