Звезды НБА не хотят возобновлять сезон в Орландо

Ряд звездных баскетболистов НБА не хотел бы возобновлять нынешний сезон в Орландо.

Вчера во время конференции баскетболистов звезда Бруклина Кайри Ирвинг заявил, что выступает против доигровки кампании. Причина — расовое напряжение в США после убийства полицией безоружного афроамериканца Джорджа Флойда.

Наряду с Ирвингом, не хотели бы доигрывать сезон Кармело Энтони и Си Джей Макколлум (Портленд Трэйл Блэйзерс), Донован Митчелл (Юта Джаз) и Дуайт Ховард (Лос-Анджелес Лейкерс).

Ховард вторит Ирвингу и утверждает, что сейчас — время сосредоточиться на изменении правоохранительного порядка в Соединенных Штатах. Митчелл не хочет рисковать травмироваться и лишиться максимально выгодного контракта.

Как отмечает Yahoo! Sports, перед началом конференции баскетболисты были разочарованы, что НБА не дала им права голоса в вопросе возобновления чемпионата.

Тем не менее, многие баскетболисты, которые сохраняют шансы на успех в плей-офф, заинтересованы в продолжении сезона.

При этом Ассоциация уже подготовила предварительный календарь сезона, пока она заканчивает разработку медицинского протокола. С 9 июля команды начнут тренировочный лагерь на территории парка Disney во Флориде.