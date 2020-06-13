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Звезды НБА не хотят возобновлять сезон в Орландо

Звезды НБА не хотят возобновлять сезон в Орландо
15:30 Сегодня Телеграф isport.ua
Ряд звездных баскетболистов НБА не хотел бы возобновлять нынешний сезон в Орландо.

Вчера во время конференции баскетболистов звезда Бруклина Кайри Ирвинг заявил, что выступает против доигровки кампании. Причина — расовое напряжение в США после убийства полицией безоружного афроамериканца Джорджа Флойда.

Наряду с Ирвингом, не хотели бы доигрывать сезон Кармело Энтони и Си Джей Макколлум (Портленд Трэйл Блэйзерс), Донован Митчелл (Юта Джаз) и Дуайт Ховард (Лос-Анджелес Лейкерс).

Ховард вторит Ирвингу и утверждает, что сейчас — время сосредоточиться на изменении правоохранительного порядка в Соединенных Штатах. Митчелл не хочет рисковать травмироваться и лишиться максимально выгодного контракта.

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Как отмечает Yahoo! Sports, перед началом конференции баскетболисты были разочарованы, что НБА не дала им права голоса в вопросе возобновления чемпионата.

Тем не менее, многие баскетболисты, которые сохраняют шансы на успех в плей-офф, заинтересованы в продолжении сезона.

При этом Ассоциация уже подготовила предварительный календарь сезона, пока она заканчивает разработку медицинского протокола. С 9 июля команды начнут тренировочный лагерь на территории парка Disney во Флориде.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола.

Автор:

Телеграф
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