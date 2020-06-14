В НБА планируют проходить тестирование на коронавирус через день

НБА разослала франшизам меморандум, в котором указала порядок проведения тестов на коронавирус.

Игроки и персонал команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) будут проходить тестирование на коронавирус через день после возобновления сезона.

Ассоциация разослала франшизам меморандум, в котором указала порядок проведения тестов. Начиная с 23 июня анализы будут сдавать баскетболисты, а также основной персонал команды — тренеры и медицинские работники, напрямую контактирующие с игроками. Обязательное тестирование также команды пройдут за два дня до выезда в Орландо, куда должны прибыть в период с 7 по 9 июля.

В меморандуме не указан порядок действий при выявлении положительного результата на коронавирус. В нем также не говорится, как будет проходить тестирование непосредственно в Орландо.

Напомним, команды начнут тренировочные лагеря в Орландо с 9 июля. Ряд звезд недоволен возобновлением сезона в НБА, однако большинство намерены доиграть турнир.

Последние матчи НБА были сыграны еще 12 марта, после чего сезон приостановили из-за пандемии COVID-19.