НБА попытается договориться с протестующими игроками

Лига планирует найти компромисс с баскетболистами.

НБА намерена договориться с игроками, которые протестуют против возобновления сезона.

По информации авторитетного журналиста New York Times Марка Стайна, Лига планирует найти компромисс с игроками и решить проблемные вопросы с привлечением Ассоциации игроков.

Напомним, что ряд баскетболистов во главе с разыгрывающим Бруклин Нетс Кайри Ирвингом не поддерживает идею доигровки сезона НБА из-за расового напряжения в США.

НБА доиграет сезон в Орландо, на закрытой территории парка Disney World. Матчи чемпионата предположительно возобновятся 31 июля.

Также Лига также разрабатывает план, по которому баскетболисты смогут добровольно отказаться от поездки в Орландо без последствий для их карьеры.

Последние матчи НБА были сыграны еще 12 марта, после чего сезон приостановили из-за пандемии COVID-19.