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НБА попытается договориться с протестующими игроками

НБА попытается договориться с протестующими игроками
20:16 Сегодня Телеграф sportarena
Лига планирует найти компромисс с баскетболистами.

НБА намерена договориться с игроками, которые протестуют против возобновления сезона.

По информации авторитетного журналиста New York Times Марка Стайна, Лига планирует найти компромисс с игроками и решить проблемные вопросы с привлечением Ассоциации игроков.

Напомним, что ряд баскетболистов во главе с разыгрывающим Бруклин Нетс Кайри Ирвингом не поддерживает идею доигровки сезона НБА из-за расового напряжения в США.

НБА доиграет сезон в Орландо, на закрытой территории парка Disney World. Матчи чемпионата предположительно возобновятся 31 июля.

В НБА планируют проходить тестирование на коронавирус через день

Также Лига также разрабатывает план, по которому баскетболисты смогут добровольно отказаться от поездки в Орландо без последствий для их карьеры.

Последние матчи НБА были сыграны еще 12 марта, после чего сезон приостановили из-за пандемии COVID-19.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Кайри Ирвинг, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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