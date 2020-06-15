Форвард Черкасских Мавп получил серьезную травму

Иван перенесет операцию на плече.

Форвард Черкасских Мавп Иван Ткаченко получил серьезную травму во время тренировки команды. У игрока диагностировали вывих правого плеча и разрыв суставной губы плеча.

В среду Ткаченко перенесет операцию. На восстановление 23-летнему форварду понадобится около четырех месяцев.

Ткаченко в минувшем сезоне провел 22 матча за Черкасских Мавп. В среднем за игру форвард набирал 6,7 очка и делал 3,8 подбора.

В октябре прошлого года Ткаченко в составе сборной Украины выиграл серебро чемпионата мира по баскетболу 3х3 среди игроков до 23 лет. В нынешнем году форвард вызывался в расположение национальной команды на матчи отбора на Евробаскет.

В начале июня Черкасские Мавпы вышли из карантина и начали тренировочный сбор. Напомним, что сезон в украинской Суперлиге был завершен досрочно, а чемпионом признан Днепр. Мавпы на момент остановки чемпионата были шестыми в турнирной таблице.