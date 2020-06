Дюрант купил акции клуба МЛС

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрэнт стал одним из владельцев футбольного клуба американской лиги МЛС «Филадельфия Юнион». Двукратный чемпион НБА приобрел 5 процентов акций с возможностью покупки еще 5 процентов позднее. Его доля оценивается в 16 млн долларов.

«Я был поклонником этого вида спорта, а затем увидел, как быстро растет популярность лиги, увидел, как в разных городах по всей стране появляется все больше болельщиков, а затем увидел, как эти франшизы влияют на бизнес города и людей в отдельности, было очень захватывающе», - сказал Дюрэнт.

Working. Winning. DOOPing. The Union family just grew one champion bigger.



https://t.co/Ko83uMDiRF#DOOP | @KDtrey5 pic.twitter.com/okinEuimCB