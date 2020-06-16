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Дюрант купил акции клуба МЛС

Дюрант купил акции клуба МЛС
Обновлено 08:41 Сегодня Телеграф sport.ua
Суперзвезда НБА купил долю «Филадельфии Юнион».

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрэнт стал одним из владельцев футбольного клуба американской лиги МЛС «Филадельфия Юнион». Двукратный чемпион НБА приобрел 5 процентов акций с возможностью покупки еще 5 процентов позднее. Его доля оценивается в 16 млн долларов.

«Я был поклонником этого вида спорта, а затем увидел, как быстро растет популярность лиги, увидел, как в разных городах по всей стране появляется все больше болельщиков, а затем увидел, как эти франшизы влияют на бизнес города и людей в отдельности, было очень захватывающе», - сказал Дюрэнт.

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Все по теме:

НБА, МЛС, Кевин Дюрант.

Автор:

Телеграф
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