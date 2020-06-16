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Телеконференция игроков НБА: абсолютное большинство хочет доиграть сезон

Телеконференция игроков НБА: абсолютное большинство хочет доиграть сезон
18:40 Сегодня Телеграф sportarena
Против возобновления матчей выступает звезда лиги Кайри Ирвинг.

Большинство игроков Национальной баскетбольной ассоциации хотят доиграть сезон 2019/20, несмотря на протесты, которые охватили США. На телеконференции среди 80 баскетболистов, прошедшей в прошлую пятницу, лишь трое активно высказались против завершения чемпионата матчами в Орландо.

Против рестарта сезона выступает разыгрывающий Бруклин Нетс Кайри Ирвинг. Баскетболист считает, что матчи НБА отвлекут внимание общественности от протестов в США и не позволят провести реформы, которые бы способствовали социальному равенству. Его поддержали игроки Лейкерс Дуайт Ховард и Эвери Брэдли.

Большинство игроков уверены, что баскетбольные матчи принесут движению Black Lives Matter больше пользы, чем продолжение паузы в НБА. Сообщается, что такого мнения придерживается другой баскетболист Лейкерс ЛеБрон Джеймс.

Ожидается, что НБА возобновит чемпионат 31 июля. По предварительной информации, команды отправятся в Орландо 7 июля.

Ранее сообщалось, что в НБА планируют проходить тестирование на коронавирус через день.

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НБА, Протесты в США.

Автор:

Телеграф
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