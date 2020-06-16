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ФИБА приняла решение по еврокубкам

ФИБА приняла решение по еврокубкам
19:28 Сегодня Телеграф sportarena
ФИБА завершила мужской Еврокубок, женские Евролигу и Еврокубок.

Международная федерация баскетбола досрочно завершила часть соревнований сезона 2019/20. В европейских клубных соревнованиях не будут определены победители, за исключением Лиги чемпионов.

Новый еврокубковый сезон начнется в сентябре-октябре. Если ситуация с пандемией не будет позволять играть в это время, сезон откроют уже в 2021 году и проведут по сокращенной схеме.

Также федерация утвердила игровые окна для проведения квалификаций на Евробаскет-2021. Первые матчи должны состояться в ноябре, со зрителями или без них. Если поединки не удастся провести, их перенесут на второе окно, которое запланировано на февраль 2021 года. Напомним, основной турнир Евробаскета перенесен на 2022 год.

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Матчи мужской Лиги чемпионов планируют доиграть в формате «финала восьми» с 30 сентября по 4 октября. Схема заключительной стадии — один матч на вылет в формате плей-офф.

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Еврокубок, ФИБА, Женская Евролига, Женский Еврокубок.

Автор:

Телеграф
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