ФИБА приняла решение по еврокубкам

ФИБА завершила мужской Еврокубок, женские Евролигу и Еврокубок.

Международная федерация баскетбола досрочно завершила часть соревнований сезона 2019/20. В европейских клубных соревнованиях не будут определены победители, за исключением Лиги чемпионов.

Новый еврокубковый сезон начнется в сентябре-октябре. Если ситуация с пандемией не будет позволять играть в это время, сезон откроют уже в 2021 году и проведут по сокращенной схеме.

Также федерация утвердила игровые окна для проведения квалификаций на Евробаскет-2021. Первые матчи должны состояться в ноябре, со зрителями или без них. Если поединки не удастся провести, их перенесут на второе окно, которое запланировано на февраль 2021 года. Напомним, основной турнир Евробаскета перенесен на 2022 год.

Матчи мужской Лиги чемпионов планируют доиграть в формате «финала восьми» с 30 сентября по 4 октября. Схема заключительной стадии — один матч на вылет в формате плей-офф.