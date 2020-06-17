Ирвинг предложил создать альтернативную НБА лигу

Кайри Ирвинг огорчен решением НБА доиграть текущий сезон.

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг лоббирует тему создания собственной лиги, отбельной от НБА. Об этом сообщает журналист New York Daily News Стефан Бонди.

Такое желание Ирвинга связано с несогласием возобновления сезона в Диснейуорлде, Орландо. Защитник «Нест» считает, что сейчас лучше сосредоточиться на движении против расовой дискриминации. Также он считает, что форсированый рестарт сезона может спровоцировать большое количество травм. И, естественно, его беспокоит пандемия коронавируса, которая не заканчивается.

Интересно, что Ирвинг покинул групповой чат «Нетс» после того, как в СМИ произошла утечка его планов о создании отдельной лиги.

Отметим, что сам Ирвинг не сыграет в этом сезоне НБА из-за травмы.

Напомним, в Лиге представили план выхода из карантина – шесть фаз.