В НБА придумали план возобновления лиги

НБА планируют возобновить с помощью шести этапов смягчения карантинных мер.

Портал The Athletic представил детальный план возобновления сезона-2019/2020 в НБА.

По информации источника, рестарту лиги будут предшествовать шесть этапов, которые пройдут с 12 июня по 29 июля. Сами матчи пройдут с 30 июля по 13 октября в Орландо (штат Флорида, США).

На первом этапе (12-22 июня) игроки вернутся в города базирования клубов, где будут проводить индивидуальные тренировки. Баскетболисты должны будут находиться дома - им запретят покидать жилище без крайней необходимости.

В рамках второй фазы (23-30 июня) все игроки и персонал команд пройдут обязательное тестирование на коронавирус. Третий этап (1-11 июля) - групповые тренировки запрещены, в зале могут находиться не более восьми игроков.

Фаза 4 разделена на две части. В рамках этапа 4А (7-11 июля) команды заселятся в трех гостиницах в Диснейуорлде, в делегацию каждого клуба войдут до 35 человек. Фаза 4В (11-21 июля): начало командных тренировок. Игрокам будет разрешен совместный досуг.

Пятый этап (22-29 июля): команды проведут по три выставочных матча против клубов, которые разместились в том же отеле.

Во время шестой фазы (30 июля-13 октября) все коллективы проведут по восемь матчей для определения участников плей-офф. После вылета команда незамедлительно покидает кампус НБА, а оставшиеся клубы смогут зарезервировать до 17 номеров для гостей, номера которым оплатят сами игроки".

Отмечается, что баскетболисты, которые не планируют участвовать в возобновлении сезона, должны оповестить об этом свои клубы до 24 июня. За каждый пропущенный матч из их зарплаты будет вычтена 1/92,6 часть оклада.

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