Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
АПЛ возвращается: сегодня состоятся два матча
АПЛ возвращается: сегодня состоятся два матча
Голы Фати и Месси - в обзоре матча Барселона - Леганес (Видео)
Голы Фати и Месси - в обзоре матча Барселона - Леганес (Видео)
Белград: Стаховский и Ваншельбойм уступили по втором туре
Белград: Стаховский и Ваншельбойм уступили по втором туре
Шахтеру на заметку: Боруссия М разобралась с Вольфсбургом: обзор матча (Видео)
Шахтеру на заметку: Боруссия М разобралась с Вольфсбургом: обзор матча (Видео)

В НБА придумали план возобновления лиги

В НБА придумали план возобновления лиги
09:47 Сегодня Телеграф isport.ua
НБА планируют возобновить с помощью шести этапов смягчения карантинных мер.

Портал The Athletic представил детальный план возобновления сезона-2019/2020 в НБА.

По информации источника, рестарту лиги будут предшествовать шесть этапов, которые пройдут с 12 июня по 29 июля. Сами матчи пройдут с 30 июля по 13 октября в Орландо (штат Флорида, США).

На первом этапе (12-22 июня) игроки вернутся в города базирования клубов, где будут проводить индивидуальные тренировки. Баскетболисты должны будут находиться дома - им запретят покидать жилище без крайней необходимости.

Телеконференция игроков НБА: абсолютное большинство хочет доиграть сезон

В рамках второй фазы (23-30 июня) все игроки и персонал команд пройдут обязательное тестирование на коронавирус. Третий этап (1-11 июля) - групповые тренировки запрещены, в зале могут находиться не более восьми игроков.

Фаза 4 разделена на две части. В рамках этапа 4А (7-11 июля) команды заселятся в трех гостиницах в Диснейуорлде, в делегацию каждого клуба войдут до 35 человек. Фаза 4В (11-21 июля): начало командных тренировок. Игрокам будет разрешен совместный досуг.

Пятый этап (22-29 июля): команды проведут по три выставочных матча против клубов, которые разместились в том же отеле.

НБА попытается договориться с протестующими игроками

Во время шестой фазы (30 июля-13 октября) все коллективы проведут по восемь матчей для определения участников плей-офф. После вылета команда незамедлительно покидает кампус НБА, а оставшиеся клубы смогут зарезервировать до 17 номеров для гостей, номера которым оплатят сами игроки".

Отмечается, что баскетболисты, которые не планируют участвовать в возобновлении сезона, должны оповестить об этом свои клубы до 24 июня. За каждый пропущенный матч из их зарплаты будет вычтена 1/92,6 часть оклада.

Ранее сообщалось, что звезда НБА Дюрант купил акции клуба МЛС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во Франции трагически погибла чемпионка мира по скалолазанию
02 Английский клуб готовит 120-миллионное предложение по Роналду
03 Нани исполнил обещание, данное Роналду в финале Евро-2016
04 Минай перед полуфиналом Кубка Украины с Динамо усилился тремя игроками
05 Роналду похвастался новыми бутсами (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь