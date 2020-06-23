Украинская Суперлига может расшириться

Суперлига в следующем сезоне может расшириться до 10 команд.

Повыситься в классе изъявило два коллектива, которые представляют Первую Лигу — Тернополь-ТНЕУ и БК Ровно.

Клубы имеют право до 10 июля отправить заявку на участие в Суперлиге. При этом, повыситься в классе сможет только одна команда: в случае, если оба клуба пройдут аттестацию, в Суперлигу будет допущен только Тернополь-ТНЕУ, как команда с высшим рейтингом по итогам прошлого сезона.

В марте исполком Федерации баскетбола Украины принял решение досрочно завершить сезон в Суперлиге и Высшей лиге из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в мире.

Решение также касается и соревнований в двух высших дивизионах чемпионата Украины по баскетболу среди женщин. Финал четырех Кубка Украины, который должен был состояться в марте, перенесен на сентябрь.

Чемпионским титул завоевал Днепр под руководством Дениса Журавлева. Второе место занял Киев-Баскет, третье — Прометей.