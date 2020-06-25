Украинец Лень прокомментировал положительный тест на коронавирус

Алексей сохраняет позитивный настрой.

Украинский центровой Сакраменто Кинге Алексей Лень сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

"Вчера я проходил тестирование в Сакраменто, которое показало, что у меня COVID-19. Я хочу поблагодарить всю организацию Кингс, за их большую заботу и саму НБА за внедрение протоколов, позволяющих мне узнать об этом на ранней стадии".

"Я немедленно самоизолировался и теперь с нетерпением жду,когда выздоровею и смогу присоединиться к своим товарищам по команде в борьбе за плей-офф", - объявил Лень в Twitter.

Накануне стало известно, что лидер Денвера Никола Йокич также сдал положительный тест.