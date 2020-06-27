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Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА

Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА
09:25 Сегодня Телеграф sportarena
НБА проведет два матча в первый день после возобновления сезона 30 июля.

В 23:30 по киевскому времени между собой сыграют Юта Джаз и Нью-Орлеан Пеликанс, а в 02:00 фанатов ждет «Битва за Лос-Анджелес» между Лейкерс и Клипперс.

На следующий день, 31 июля, публику ждут сразу шесть матчей, среди которых — игра Сакраменто Кингз Алексея Лэня против Сан-Антонио Сперс.

Напомним, Лэнь — один из баскетболистов Кингз, которые сдали положительный тест на коронавирус. Всего в Ассоциации положительный тест сдали 16 игроков из 302.

В доигровке сезона примут участие 22 франшизы. Все матчи будут проходить на закрытой территории парка Disney во Флориде.

Ранее звезда НБА Винс Картер завершил карьеру баскетболиста.

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Баскетбол, НБА, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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