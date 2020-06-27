Киев-Баскет продлил форварда Павлова

Киев-Баскет продлил контракт с форвардом Сергеем Павловым на следующий сезон.

Баскетболист национальной сборной Украины Сергей Павлов присоединился к Киев-Баскету по ходу прошлого сезона, сыграл в 32 матчах киевлян во всех турнирах и в среднем набирал 9,9 очка за 20 минут на площадке.

Ранее Киев-Баскет объявил о продолжении сотрудничества с другим форвардом прошлогоднего состава Павлом Крутоусом.

Напомним, сезон в Суперлиге был завершен досрочно: чемпионом назначили лидера регулярного чемпионата Днепр, Киев-Баскет — вице-чемпион.

Перед началом нового сезона главный тренер киевлян Айнарс Багатскис отметил, что клуб продолжит делать ставку на украинских баскетболистов.

Новый сезон в Украине стартует 3-4 октября — в эти дни сыграют Финал четырех Кубка Украины, в котором заиграны Киев-Баскет, Днепр, Химик и Одесса.

Ранее сообщалось, что Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА.