Киев-Баскет продлил форварда Павлова

Баскетболист национальной сборной Украины Сергей Павлов присоединился к Киев-Баскету по ходу прошлого сезона, сыграл в 32 матчах киевлян во всех турнирах и в среднем набирал 9,9 очка за 20 минут на площадке.
Ранее Киев-Баскет объявил о продолжении сотрудничества с другим форвардом прошлогоднего состава Павлом Крутоусом.
Напомним, сезон в Суперлиге был завершен досрочно: чемпионом назначили лидера регулярного чемпионата Днепр, Киев-Баскет — вице-чемпион.
Перед началом нового сезона главный тренер киевлян Айнарс Багатскис отметил, что клуб продолжит делать ставку на украинских баскетболистов.
Новый сезон в Украине стартует 3-4 октября — в эти дни сыграют Финал четырех Кубка Украины, в котором заиграны Киев-Баскет, Днепр, Химик и Одесса.
Ранее сообщалось, что Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА.