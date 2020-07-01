Барселона сенсационно проиграла чемпионство (Видео)

"Барселона" Пустового проиграла "Басконии" финал чемпионата Испании по баскетболу.

Баскетбольный клуб "Барселона" центрового национальной сборной Украины Артема Пустового потерпела поражение от "Басконии" в чемпионском матче финального турнира чемпионата Испании, который прошел в Валенсии.

Судьба чемпионства решалась в концовке, которая осталась за "Басконией" - 69:67 (17:16, 16:23, 18:12, 18:16).

Этот титул стал четвертым в истории клуба из столицы страны Басков.

"Барселона", являвшаяся фаворитом этого финала, в последний раз становилась чемпионом Испании в сезоне 2013/14.

Артем Пустовой в заявку на финальный матч не попал.