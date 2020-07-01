Скачать
Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Барселона - Атлетико: обзор ключевого матча 2:2 (Видео)
Барселона - Атлетико: обзор ключевого матча 2:2 (Видео)
Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
Финал Кубка Украины Динамо - Ворскла покажут два канала
Финал Кубка Украины Динамо - Ворскла покажут два канала

Барселона сенсационно проиграла чемпионство (Видео)

Барселона сенсационно проиграла чемпионство (Видео)
Обновлено 11:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com/Baskonia
"Барселона" Пустового проиграла "Басконии" финал чемпионата Испании по баскетболу.

Баскетбольный клуб "Барселона" центрового национальной сборной Украины Артема Пустового потерпела поражение от "Басконии" в чемпионском матче финального турнира чемпионата Испании, который прошел в Валенсии.

Судьба чемпионства решалась в концовке, которая осталась за "Басконией" - 69:67 (17:16, 16:23, 18:12, 18:16).

Этот титул стал четвертым в истории клуба из столицы страны Басков.

"Барселона", являвшаяся фаворитом этого финала, в последний раз становилась чемпионом Испании в сезоне 2013/14.

Барселона - Атлетико: обзор ключевого матча 2:2 (Видео)

Артем Пустовой в заявку на финальный матч не попал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Артем Пустовой.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
02 Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
03 Садовый поможет Карпатам "добрым словом" (Видео)
04 Мариуполь отреагировал на решение УПЛ по Карпатам
05 "А кто это такой?" Анчелотти оконфузился на пресс-конференции (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь