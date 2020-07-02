НБА раскошелится на крупную сумму для рестарта сезона

Названа сумма, которую НБА потратит на организацию рестарта сезона в Орландо.

Рестарт сезона 2019/20 обойдется Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сумму более чем 150 миллионов долларов.

Об этом сообщает ESPN.

Лига арендует семь тренировочных комплексов и 3 арены для проведения матчей. Представители клубов будут проживать в трех отелях. Питание, тесты на коронавирус и другая медицинская помощь, обеспечение безопасности в кампусе, транспорт и развлечения для более чем 1500 человек также учтены в структуре затрат.

В эти расходы не включена потеря дохода, потому что команды не будут продавать билеты. По словам источников, лига планировала потерять доход в размере более 1 миллиарда долларов из-за коронавируса еще до того, как рассмотрела стоимость завершения сезона в Орландо.

Однако проведение 88 игр регулярного сезона и четырех раундов плей-офф защитит лигу от долгосрочных потерь. Игроки получат зарплату в размере более 600 миллионов долларов, которая могла бы быть потеряна в случае отмены сезона, а команды НБА защитили сотни миллионов прибыли от телетрансляций.