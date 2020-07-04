МБК Николаев сделал первую покупку

Разыгрывающий Одессы Артамонов перешел в МБК Николаев.

Разыгрывающий БК Одесса Клим Артамонов перешел в МБК Николаев. Instagram-аккаунт николаевцев подтвердил переход украинского баскетболиста в стан Корабелов.

Длительность контракта с 26-летним игроком не разглашается.

Последний сезон Артамонов провел в Одессе, с которой финишировал на пятой позиции в Суперлиге Украины. Всего Клим провел за одесситов 24 игры — в среднем защитник набирал 9,7 очков, делал 3,0 подборов и отдавал 4,9 передач.

Помимо выступлений в составе Одессы, Артамонов выступал за литовский Шяуляй, испанский Араберри и Черкасские Мавпы.

Баскетбольный сезон в Украине стартует 3-4 октября: в эти дни разыграют Финал четырех Кубка Украины, в который прошли Днепр, Киев-Баскет, Химик и Одесса.