Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)

Видеообзор матча 33-го тура чемпионата Испании Реал Сосьедад - Эспаньол.

В четверг, 2 июля, Реал Сосьедад принимал Эспаньол в рамках 32-го тура Ла Лиги. Игра, проходившая на стадионе "Аноэта" завершилась со счетом 2:1.

Аутсайдер Примеры Эспаньол забил фактически в первой своей атаке: Давид Лопес после подачи с левого фланга выиграл борьбу на втором этаже у защитника и головой переправил мяч в ближний угол ворот Мойи.

Эспаньол сумел отыграться лишь во второй половине встречи: при контр-атаке на 56-й минуте Виллиан Жозе замкнул прострел с левого фланга. А под занавес поединка Исак, воспользовавшись нерасторопностью защитников, пушечным ударом пробил опытного Диего Лопеса.

Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1

Голы: Виллиан Жозе, 56, Исак, 84 – Давид Лопес, 10.

Реал Сосьедад: Мойя – Сальдуа (Элустондо, 82), Льоренте, Ле Норман, Монреаль – Янузай (Эдегор, 45+1), Субельдия (Субименди, 46), Мерино, Оярсабаль – Порту, Виллиан Жозе (Исак, 82).

Эспаньол: Диего Лопес – Виктор Гомес, Эспиноза, Кабрера, Вила – Давид Лопес (Санчес, 83), Рока – Эмбарба (Кальери, 82), Мелендо (Ву Лей, 60), Меламед (Дардер, 46) – Де Томас (Кампусано, 90).

Предупреждения: Субельдия, Субименди – Меламед.

Таким образом, Реал Сосьедад (50 очков) поднялся в зону Лиги Европы, Эспаньол продолжает барахтаться на дне турнирной таблицы Примеры (24 очка).

В следующем туре Сосьедад сыграет в гостях с Леванте (06.07.20), а Эспаньол сыграет "битву за жизнь" с соседом по турнирной таблице Леганесом (05.07.20).

Напомним, ранее Реал обыграл Хетафе и оторвался от Барселоны в турнирной таблице Ла Лиги.