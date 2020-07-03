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Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)

Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео гола и обзор матча 33-го тура чемпионата Испании Реал - Хетафе.

Лидирующий в Примере Реал принимал Хетафе. Матч, который проходил на стадионе "Альфредо ди Стефано" завершился со счетом 1:0 в пользу Королевского клуба. 

Единственный гол в поединке на счету защитника Серхио Рамоса, который реализовал 11-метровый удар. Заработал пенальти Карвахаль. 

Забитый гол стал для Рамоса сотым в карьере. Не каждый нападающий может похвастаться таким результатом. Более того, Рамос провел 450-й матч за сливочных в карьере.

Реал - Хетафе 1:0

Гол: Рамос, 79 (с пенальти).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан (Милитан, 33), Рамос, Менди — Модрич (Вальверде, 63), Каземиро, Кроос — Иско (Родриго, 64) — Бензема (М. Диас, 90+2), Винисиус (Асенсио, 63).

Хетафе: Сория — Суарес (Хасон, 76), Даконам, Эчейта, Оливера — Ньом, Максимович, Тимор (Фажр, 84), Арамбарри (А. Родригес, 84), Кукурелья (Дуро, 69) — Мата (Молина, 75).

Предупреждения: Карвахаль, Рамос, Модрич, Милитан, М. Диас — Тимор, Ньом, Суарес, Мата, Арамбарри.

Таким образом, Реал оторвался от Барселоны в турнирной таблице Примеры (1-е место, 74 очка), у Барселоны - 70 очков и вторая позиция. Хетафе, в свою очередь, с 52 баллами занимает 6-е место.

В следующем туре Реал отправится в гости к Атлетику Бильбао (05.07.20), а Хетафе на выезде сыграет с Осасуной (05.07.20). 

Ранее Барселона не сумела переиграть Атлетико в матче с тремя пенальти.

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ФК Реал, ФК Хетафе, Футбол, Ла Лига.

Автор:

Телеграф
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