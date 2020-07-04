Баскетбольная Лига чемпионов: БК Днепр узнал потенциальных соперников

В турнире примут участие 44 команды. 28 участников получили места на групповом этапе напрямую. Еще 16 команд стартуют в квалификации.
В итоге на групповом этапе будут играть 32 команды: четыре группы по восемь участников. По четыре команды из каждой группы выходят в следующий раунд.
Всего в Лиге чемпионов стартуют команды из 25-ти стран, среди них 14 действующих чемпионов национальных первенств.
Участники группового этапа:
Жеребьевка квалификации пройдет 15 июля. Квалификация стартует 15 сентября, групповой этап регулярного чемпионата - 13 октября.
Участники квалификации:
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