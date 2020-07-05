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Новичок Суперлиги Прометей усилился американской баскетболисткой

Новичок Суперлиги Прометей усилился американской баскетболисткой
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Президент баскетбольного клуба "Прометей" из Каменского Владимир Дубинский объявил о подписании контракта с 26-летней американкой Кешунан Джеймс (рост 184 см). Об этом Дубинский сообщил на своей персональной странице в Facebook.

Первая легионерка в составе дебютанта элитного украинского женского дивизиона выступала в составе университета Мюррей Стейт, а в 2018 году она была признана лучшим игроком конференции Огайо Стейт (1 дивизион NCAA).

Прошлый сезон Кешунан, которая выступает на позиции форварда, провела в греческом клубе "Елетерия". В 20 матчах она набирала в среднем 20,9 очка, делала 7,4 подбора и 2,2 передачи за 34 минуты на площадке.

Джеймс стала вторым лучшим скорером греческого первенства в сезоне 2019/20.

Ранее сообщалось, что лучший центровой Суперлиги перешел в Прометей.

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Все по теме:

Баскетбол, БК Прометей, Кешунан Джеймс.

Автор:

Телеграф
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