Новичок Суперлиги Прометей усилился американской баскетболисткой

Первая легионерка в составе дебютанта элитного украинского женского дивизиона выступала в составе университета Мюррей Стейт, а в 2018 году она была признана лучшим игроком конференции Огайо Стейт (1 дивизион NCAA).
Прошлый сезон Кешунан, которая выступает на позиции форварда, провела в греческом клубе "Елетерия". В 20 матчах она набирала в среднем 20,9 очка, делала 7,4 подбора и 2,2 передачи за 34 минуты на площадке.
Джеймс стала вторым лучшим скорером греческого первенства в сезоне 2019/20.
Ранее сообщалось, что лучший центровой Суперлиги перешел в Прометей.