Лучшая украинская баскетболистка вместо России продолжит карьеру в Турции

Лучшая баскетболистка Украины и Европы возвращается в клуб «Чукурова».

Форварды женской сборной Украины Алина Ягупова и Людмила Науменко заключили контракты на следующий сезон с «Чукурова» (Мерсин, Турция), сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Они уже выступали вместе за «Чукурова» в сезонах 2017-18 и 2018-19.

Одна из лучших баскетболисток Европы 28-летняя Ягупова провела минувший сезон в «Фенербахче», став MVP и самым результативным игроком Евролиги, а также обладателем Кубка Турции.

27-летняя Науменко будет защищать цвета «Чукурова» уже третий сезон.

Ранее сообщалось, что Ягупова продолжит карьеру в России.