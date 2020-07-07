Тренер Черкасских Мавп: Каждый год пытаемся сохранить костяк команды

Михельсон — о подписании игроков: Днепр и Прометей установили слишком большую планку.

Главный тренер Черкасских Мавп Максим Михельсон рассказал о кадровой ситуации внутри команды. По его словам, подписывать баскетболистов будет проблематично из-за того, что лидеры — Днепр и Прометей — имеют большие возможности для этого.

— Клуб подписал новый контракт с Сеадом Хаджифейзовичем. Он был одним из приоритетных вариантов?

— Каждый год пытаемся сохранить костяк команды. По правде говоря, наш костяк — это наши молодые воспитанники. Также всегда хотим оставить в команде и кого-то из опытных игроков. Не всегда получается сохранить в составе легионеров после одного сезона. Они обычно приезжают, проводят сезон, становятся лидерами. Показав хороший результат, идут на повышение в классе. Идут туда, где им могут заплатить больше.

Рады, что удалось сохранить одного из легионеров. Это упрощает процесс адаптации. Сеад хорошо проявил себя в прошлом сезоне не только на площадке, но и, самое главное, проявил свои человеческие качества. Человек положительно влиял на командную химию, рабочий процесс. Не жалеет ни себя, ни других на тренировках. Надеемся, в этом году будет помогать на том же уровне, но и ждем от него еще каких-то улучшений.

— Также новый контракт получил Владимир Конев, которого в последнее время преследовали травмы. На него тоже серьезная ставка?

— Четвертый год оставлвяем Конева в команде. Верю в то, что в этом сезоне он будет одним из системообразующих игроков нашей команды. Верим в него, несмотря на то, что из-за травмы он пропустил значительную часть своей карьеры в последние два года. Но игрок в самом расцвете своих сил. Он хорошо относится к своему здоровью, режиму. Уверен, что он вернется на свой уровень и поможет нам достичь высокого результата и вернуться в гонку за призовые места в Суперлиге. Я, как тренер, серьезно рассчитываю на него.

— Сколько новичков еще планируете подписать?

— Смотрим игроков. Сначала хотим закрыть украинский ростер. Дальше будем смотреть проблемные позиции, которые хотим укрепить. Хотим увидеть ситуацию в Украине. Опять же, увидели комплектацию Днепра и Прометея, которые установили очень большую планку. Не знаю, как мы можем им соответствовать по качеству и цене этих игроков. Думаю, что в других клубах будут игроки в более низком ценовом диапазоне. От нас всех зависит, как нам найти игроков, которые смогут противостоять этим командам. С одной стороны, это хорошо, что они ставят такую планку. Это придает дополнительной мотивации более качественно проводить комплектацию.

— Сейчас команда ушла в отпуск. Какие планы по подготовке к новому сезону?

— Планируем собраться в августе, за 8 недель до старта чемпионата Украины. До начала первого сбора у нас уже должны быть закрыты вопросы по всем позициям. Возможно, одна-две будут закрыты позднее. Ищем два-три товарищеских турнира, где принять участие.

Помимо Хаджифейзовича и Конева, Черкасские Мавпы также продлили защитника Никиту Руслова.

Минувший сезон подопечные Максима Михельсона завершили на шестом месте в регулярном чемпионате. Сезон Суперлиги завершили досрочно из-за пандемии COVID-19, а чемпионом был назначен Днепр.

Сезон 2020/21 в украинском баскетболе стартует 3-4 октября. В эти дни пройдет Финал четырех Кубка Украины-2020. Розыгрыш чемпионата Украины планируют начать через неделю после кубковых матчей, 10-11 октября.