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Месси переходит в киевский клуб

Месси переходит в киевский клуб
Обновлено 18:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: kyiv-basket.com.ua
Американский баскетболист Брюс Месси подписал контракт с Киев-Баскет. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

30-летний атакующий защитник последние два года провел в другой команде Суперлиги БК "Одесса". 

В составе одесситов в сезоне 2019/20 Месси сыграл 24 матча, в которых набирал в среднем по 20,4 очка, 4,6 подбора и 4,3 передачи. В прошлом сезоне Брюс несколько раз попадал в символические пятерки Суперлиги, завоевывал звание "Игрок тура", а также "Игрок месяца".

Таким образом, Месси начнет в Киев-Баскет свой третий сезон в Украине. До этого американец выступал в G-Лиге (США) и NBL (Канада).

"Приветствуем в нашей желто-черной семье", - гласит сообщение на сайте киевского клуба.

Старт украинской Суперлиги 2020/2021 намечен на октябрь. В ней сыграют 10 команд, что на одну больше по сравнению с прошлым чемпионатом Украины.

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Все по теме:

Баскетбол, Суперлига, БК Киев-Баскет, Брюс Мессі.

Автор:

Телеграф
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