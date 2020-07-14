Черкасские Мавпы усилились бывшим нападающим Днепра

Два сезона украинец провел в третьем испанском дивизионе.

Черкасские Мавпы объявили о подписании контракта с форвардом Антоном Дзюбой.

Два предыдущих сезона Дзюба отыграл в третьем испанском дивизионе за Ираурги, Клавихо и Авилу.

До переезда за границу Антон выступал в чемпионате Украины за Днепр, Инфиз и Львовскую Политехнику, а также вызывался в юношескую и молодежную сборные Украины.

Ранее в Черкассах продлили контракты с форвардами Сеадом Хаджифейзовичем и Владимиром Коневым, а также защитниками Сергеем Поповым и Никитой Русловым.

Прошлый сезон Суперлиги из-за пандемии COVID-19 завершили досрочно. На момент остановки чемпионата Мавпы занимали шестое место в таблице «регулярки».

Новый сезон элитного украинского дивизиона стартует 10-11 октября. К девяти прежним участникам с нынешнего года присоединится одноименный клуб из Тернополя.