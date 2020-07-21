Скачать
Вторник, 21.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Появился неожиданный кандидат на пост наставника Динамо
Появился неожиданный кандидат на пост наставника Динамо
Формула-1: результаты Гран-при Венгрии-2020
Формула-1: результаты Гран-при Венгрии-2020
Рекордные строки: сколько будут отдыхать футболисты Динамо после провального сезона
Рекордные строки: сколько будут отдыхать футболисты Динамо после провального сезона
В Москве погибла известная фигуристка Екатерина Александровская
В Москве погибла известная фигуристка Екатерина Александровская

Лень пропустит старт сезона в NBA

Лень пропустит старт сезона в NBA
16:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram
Украинец Алексей Лень, который поборол коронавирус, еще не готов вернуться на площадку.

Украинский центровой Сакраменто Алексей Лень в конце июня сдал положительный тест на коронавирус, а потому форварду НБА только несколько дней назад разрешили присоединиться к команде в Орландо, где с 30 июля возобновится сезон в НБА.

Кингз 24 июля в первом контрольном матче встретятся с Майами. Главный тренер команды Люк Уолтон сообщил, что Лень не сыграет с Хит, поскольку еще не готов вернуться на площадку.

Для команды Леня текущий сезон возобновится 1 августа, а первым соперником Кингз в Орландо станет Сан-Антонио.

Сезон 2019-2020 Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном на обмены перешел в Сакраменто. С тех пор Алексей отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

Ранее Алексей Лень рассказал, как перенес коронавирус.

Сезон 2019-2020 Алексей Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном был обмен в Сакраменто. С тех пор украинец отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБА, Алексей Лэнь.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Громкий обмен лондонцев: Ярмоленко обзаведется звездными партнерами
02 Появился неожиданный кандидат на пост наставника Динамо
03 Не долго музыка играла: Сельта "выгнала" форварда сборной России
04 Заявка на чемпионство: Милан готовит сумасшедший контракт для лидера команды
05 Неожиданно: В Ла Лиге состоялась громкая тренерская отставка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь