Лень пропустит старт сезона в NBA

Украинец Алексей Лень, который поборол коронавирус, еще не готов вернуться на площадку.

Украинский центровой Сакраменто Алексей Лень в конце июня сдал положительный тест на коронавирус, а потому форварду НБА только несколько дней назад разрешили присоединиться к команде в Орландо, где с 30 июля возобновится сезон в НБА.

Кингз 24 июля в первом контрольном матче встретятся с Майами. Главный тренер команды Люк Уолтон сообщил, что Лень не сыграет с Хит, поскольку еще не готов вернуться на площадку.

Для команды Леня текущий сезон возобновится 1 августа, а первым соперником Кингз в Орландо станет Сан-Антонио.

Сезон 2019-2020 Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном на обмены перешел в Сакраменто. С тех пор Алексей отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

Ранее Алексей Лень рассказал, как перенес коронавирус.

Сезон 2019-2020 Алексей Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном был обмен в Сакраменто. С тех пор украинец отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.