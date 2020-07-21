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Чувствую себя отлично: Лень - о симптомах коронавируса и самоизоляции

Чувствую себя отлично: Лень - о симптомах коронавируса и самоизоляции
09:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram
Украинский баскетболист Алексей Лень поведал о своей самоизоляции, симптомах COVID-19 и возвращении на арену баскетбола.

Украинский центровой форвард клуба NBA Сакраменто Алексей Лень заболел COVID-19 в конце июня. Сейчас украинец полностью излечился  и готов помочь своей команде в Орландо, где с 30 июля возобновится сезон в NBA.

Алексей рассказал, как чувствовал себя на карантине, и сколько пришлось сидеть на самоизоляции:

"Чувствую себя отлично. Сдал положительный тест на коронавирус 22 июня. 24 дня подряд я сдавал положительный тест, так что пробыл на карантине более трех недель. Наконец-то я сдал два отрицательных теста и получил возможность прилететь в Орландо в пятницу. Нахожусь здесь с пятницы. Чувствую себя достаточно хорошо, привожу тело обратно в форму.

О симптомах Леня:

Самое главное, что мои легкие и сердце в порядке. Будем проводить дальнейшие тесты, чтобы все было в порядке и мое тело вернулось в тонус. Около двух недель у меня проявлялись симптомы болезни. Я не чувствовал вкуса и запаха. Немного покалывало в груди. Я не испугался, но некоторые симптомы проявились.

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Как жилось без баскетбола:

Это был самый длинный период в моей жизни без баскетбола. Когда я не лежал на кровати, у меня не было возможности интенсивно тренироваться, но я выполнял пробежки. Тем не менее доступа в спортзал не было", - поведал баскетболист сборной Украины.

Сезон 2019-2020 Алексей Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном был обмен  в Сакраменто. С тех пор украинец отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

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Баскетбол, НБА, Алексей Лэнь.

Автор:

Телеграф
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