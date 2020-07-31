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В НБА возобновился сезон и уже есть драма (Видео)

В НБА возобновился сезон и уже есть драма (Видео)
Обновлено 09:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В ночь с 30-го на 31-е июля (время киевское) в Орландо состоялись первые два матча возобновленного сезона НБА.

Оба матча были близкими и победитель был определен лишь в последние секунды. Так во встрече Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс, завершившейся со счетом 101:103 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24), победный бросок на счету Леброна Джеймса. Форвард за 12 секунд до завершения четвертой 12-минутки забросил мяч в корзину после своего же промаха.

Лучшим в составе Лейкерс стал  Энтони Дэвис, набравший 34 очков и 8 подборов, у ЛеБрона 16 очков и 11 подборов. Лучшими в Клипперс оказались Пол Джордж с 30 очками и Кавай Леонард с 28 очками.

В другом матче игрового дня Нью-Орлеан Пеликанс играл с Ютой Джаз. Встреча завершилась победой Джаз со счетом 104:106 (26:23, 34:25, 27:31, 17:27). 

В составе Юты самым результативным игроком стал Джордан Кларксон, набравший 23 очка. В составе Пеликанс выделялся Брэндон Ингрэм с 23 очками в активе.

Ранее сообщалось, что баскетболист НБА оскандалился, пойдя в стрип-клуб.

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Баскетбол, НБА.

Автор:

Телеграф
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