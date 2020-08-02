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Украинец Лень не сыграет во втором матче после рестарта НБА

Украинец Лень не сыграет во втором матче после рестарта НБА
Обновлено 11:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Лень не сыграет во втором матче "Сакраменто" в Орландо.

Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень пропустит второй матч рестарта сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Орландо Мэджик", поскольку еще не набрал форму после перенесенного заражения коронавирусом.

Об этом сообщает numberfire.com.

Лень прибыл в расположение "Кингз" в Орландо с опозданием и тренировался меньше времени, чем остальные партнеры по команде.

Ранее украинский баскетболист пропустил первый матч рестарта против "Сан-Антонио Сперс" (120:129).

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В 49 играх этого сезона Лень набирал в среднем 8,3 очка; 6,0 подбора и 1,0 передачи.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Алексей Лэнь.

Автор:

Телеграф
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