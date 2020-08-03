БК Одесса усилилась защитником из NBA

Команда Олега Юшкина усилилась американским защитником с опытом выступлений в NBA.

Сезон в украинской Суперлиге вот-вот стартует и все команды ищут усиление. БК Одесса начнет новый сезон фактически новым составом. Очередным новичком одесситов стал американский защитник Бадена Джаксена, у которого есть опыт выступлений в Летней лиге НБА. Сам Джаксен являеться воспитанником Кароллины из одноименного штата в США.

Джаксен после завершения студенческой карьеры поиграл в Канаде, на Кипре, Греции, Катаре, Литве и России. Но закрепиться в клубах не смог.

Концовку сезона 2019-2020 новобранец Одессы отыграл на юге России - в Самаре. В среднем за игру американец Джаксен набирал по 11,3 очка и 2,3 подбора.

На прошлой неделе БК Одесса продлил контракты с Денисом Носковым, Романом Новиковым и Вадимом Прокопенко. Также к команде присоединился Антон Давыдюк.

Напомним, в NBA выступают несколько украинцев. Святослав Михайлюк, которому удалось показать свои лучшие стороны в Детройте, продлил контракт с американским клубом еще на один сезон.