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Из-за конфликта сезон в НБА могут завершить досрочно

Из-за конфликта сезон в НБА могут завершить досрочно
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Игроки отреагировали на инцидент с полицией и афроамериканцем Джейкобом Блейком в Висконсине.

Сезон в НБА могут завершить досрочно. Баскетболисты команд ассоциации обсуждают вариант с бойкотом всех матчей плей-офф, сообщают мировые СМИ.

Накануне из-за отказа игроков отменили три матча первого раунда плей-офф: «Милуоки Бакс» - «Орландо Мэджик», «Хьюстон Рокетс» - «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Известно, что игроки НБА уже провели в Орландо сборы и будут требовать четкого плана действий от владельцев клубов. Игроки хотят увидеть «что-то значимое» со стороны владельцев на фоне активизации движения за социальную справедливость после инцидента с полицией и афроамериканцем Джейкобом Блейком в Висконсине.

Акция команд НБА вызвана протестом против расстрела афроамериканца Джейкоба Блейка в Кеноше, штат Висконсин. На днях 29-летний Блейк получил семь огнестрельных ранений от полицейского, сейчас он находится в больнице.

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Баскетбол, НБА, Спорт.

Автор:

Телеграф
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