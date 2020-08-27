Стрельба в Джейкоба Блейка: в НБА все же решили возобновить матчи плей-офф

Игроки НБА во время собрания решили продолжить выступление в плей-офф.

Баскетболисты НБА устроили бойкот матчам плей-офф на фоне инцидента со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине, однако после длительных обсуждений все же решили возобновить игры.

Об этом пишет издание ESPN, ссылаясь на собственные источники.

Матчи, запланированные на 27 августа, будут отложены. Плей-офф хотят возобновить уже завтра, 28 августа.

Накануне из-за отказа игроков отменили три матча первого раунда плей-офф: "Милуоки Бакс" - "Орландо Мэджик", "Хьюстон Рокетс" - "Оклахома-Сити Тандер" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс".

Как известно, на днях 29-летний представитель афроамериканцев Джейкоб Блейк получил семь огнестрельных ранений от полицейского, сейчас он находится в больнице.