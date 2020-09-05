Хьюстон оказался ЛеБрону не по зубам (Видео)

В ночь на 5-е сентября (время киевское) в плей-офф НБА состоялось два матча.

В полуфинале Восточной конференции Майами Хит не оставил шансов Милуоки Бакс. В четвертой четверти Бакс и вовсе поплыли и проиграли со счетом 40:13, что является антирекордом НБА в серии плей-офф.

Видеообзор матча Майами - Милуоки 115:100 (29:30, 21:27, 25:30, 40:13) (счет в серии 3:0)

Майами: Батлер (30 + 7 подборов + 6 передач), Адебайо (20 + 16 подборов), Краудер (17), Драгич (15), Робинсон (6) – старт; Хирро (13 + 8 подборов), Игудала (6), Джонс (6), Нанн (2), Винсент (0), Ленард (0).

Милуоки: Б. Лопес (22), Я. Адетокумбо (21 + 16 подборов + 9 передач), Миддлтон (18 + 7 передач), Бледсоу (8), Мэттьюз (6) – старт; Хилл (13), Дивинченцо (10), Марв. Уильямс (2 + 9 подборов), Корвер (0), Коннотон (0).

Следующий матч этой серии состоится поздно вечером 6 сентября.

В другом поединке игрового дня Лос-Анджелес Лейкерс потерпел поражение в первом матче полуфинальной серии Западной конференции в игре с Хьюстон Рокетс.

Видеообзор матча Лейкерс - Хьюстон 97:112 (28:29, 27:34, 24:22, 18:27) (счет в серии 0:1)

Лейкерс: Дэвис (25 + 14 подборов), Джеймс (20 + 8 подборов + 7 передач), Грин (10), Колдуэлл-Поуп (5), Макги (4) – старт; Карузо (14), Кузма (8), Рондо (8), Уэйтерс (2), Ховард (1), Дадли (0), М-ф Моррис (0).

Хьюстон: Харден (36 + 5 потерь), Уэстбрук (24 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Гордон (23), Такер (6 + 9 подборов), Ковингтон (6 + 7 подборов) – старт; Риверс (10), Грин (7), Маклемор (0), Хауз (0), Фрэйзер (0).

Следующий матч этой серии состоится в ночь на 7 сентября.

Ранее сообщалось, что ФИБА из-за коронавируса перенесла Кубок Европы.