ФИБА из-за коронавируса перенесла Кубок Европы

Международная федерация баскетбола (ФИБА) заявила о переносе начала соревнований в баскетбольном Еврокубке. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Как сообщается, старт Кубка Европы ФИБА в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом откладывается до 6 января 2021 года.

Формат турнира при этом не поменяется, однако изучается возможность проведения группового раунда турнира для четырех коллективов в одном городе. Города-хозяйки группового раунда, а также возможные изменения в регламенте будут оглашены позднее.

Напомним, в групповом раунде Кубка Европы ФИБА точно сыграют два представителя Украины - Киев-Баскет и Прометей. Кроме того, в случае неудачи в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов, в еврокубок попадет и чемпион Украины Днепр.

Женский Еврокубок ФИБА также перенесен на январь 2021 года. Соревнования, в которых примет участие женская команда из Украины Прометей, начнутся 7 января.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни член Зала славы баскетбола Люте Олсон.