Каратэ в НБА: жуткий удар в матче Торонто - Бостон (Видео)

Центровому Бостона Даниэлю Тайсу досталось в борьбе за мяч в матче НБА.

В ночь на 8 сентября (время киевское) состоялись несколько матчей второго раунда плей-офф НБА, в частности Торонто Рэпторс играл с Бостон Селтикс.

В одном из эпизодов поединка баскетболист Рэпторс Паскаль Сиакам умудрился выпрыгнуть за мячом таким образом, что ногой попал в челюсть игроку Бостона Даниэлю Тайсу. Рефери тут же зафиксировал фол и Даниэль принялся исполнять штрафные броски.

Видео инцидента:

В итоге Бостон одолел Торонто со счетом 111:89 и повел в серии (3:2). Следующая игра между командами будет сыграна в ночь на 10 сентября (время киевское).

Видеообзор матча Торонто - Бостон:

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