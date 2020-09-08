Каратэ в НБА: жуткий удар в матче Торонто - Бостон (Видео)

В ночь на 8 сентября (время киевское) состоялись несколько матчей второго раунда плей-офф НБА, в частности Торонто Рэпторс играл с Бостон Селтикс.
В одном из эпизодов поединка баскетболист Рэпторс Паскаль Сиакам умудрился выпрыгнуть за мячом таким образом, что ногой попал в челюсть игроку Бостона Даниэлю Тайсу. Рефери тут же зафиксировал фол и Даниэль принялся исполнять штрафные броски.
Видео инцидента:
В итоге Бостон одолел Торонто со счетом 111:89 и повел в серии (3:2). Следующая игра между командами будет сыграна в ночь на 10 сентября (время киевское).
Видеообзор матча Торонто - Бостон:
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