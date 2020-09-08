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Каратэ в НБА: жуткий удар в матче Торонто - Бостон (Видео)

Каратэ в НБА: жуткий удар в матче Торонто - Бостон (Видео)
Обновлено 18:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Центровому Бостона Даниэлю Тайсу досталось в борьбе за мяч в матче НБА.

В ночь на 8 сентября (время киевское) состоялись несколько матчей второго раунда плей-офф НБА, в частности Торонто Рэпторс играл с Бостон Селтикс.

В одном из эпизодов поединка баскетболист Рэпторс Паскаль Сиакам умудрился выпрыгнуть за мячом таким образом, что ногой попал в челюсть игроку Бостона Даниэлю Тайсу. Рефери тут же зафиксировал фол и Даниэль принялся исполнять штрафные броски.

Видео инцидента:

В итоге Бостон одолел Торонто со счетом 111:89 и повел в серии (3:2). Следующая игра между командами будет сыграна в ночь на 10 сентября (время киевское).

Видеообзор матча Торонто - Бостон:

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк вернулся в Украину и удивился легкому карантину.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Бостон, БК Торонто, Даниэль Тайс.

Автор:

Телеграф
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