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Лейкерс обыграл Хьюстон в четвертом матче серии (Видео)

Лейкерс обыграл Хьюстон в четвертом матче серии (Видео)
Обновлено 10:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Лос-Анджелес Лейкерс, переиграв в четвертом матче серии Рокетс, приблизились к финалу Западной конференции.

Встреча, проходившая на "И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арене" в Реюньоне (США), завершилась со счетом 100:110 (22:26, 19:31, 29:29, 30:24). Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу Лейкерс. 

Лучшим игроком матча в составе Лейкерс стал центровой Энтони Дэвис, набравший 29 очков и 12 подборов. В составе Рокетс блистал Расселл Уэстбрук, в активе которого 25 очков. 

Видеообзор матча Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Роккетс:

Следующая игра серии состоится ночью в воскресенье, 13 сентября (время киевское). В финале Западной конференции Лейкерс или Рокетс встретятся с победителем противостояния Клипперс/Наггетс (на данный момент счет 3:1 в серии).

Ранее сообщалось, что Леброну Джеймсу удалось установить невероятные рекорды.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Хьюстон, БК Лос-Анджелес Лейкерс.

Автор:

Телеграф
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