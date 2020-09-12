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В НБА будет новый чемпион (Видео)

В НБА будет новый чемпион (Видео)
Обновлено 09:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В ночь с 11 на 12 сентября (время киевское) в НБА состоялось два матча серии плей-офф.

Чемпионы прошлого сезона Торонто Рэпторс проиграли в решающем матче серии плей-офф Бостон Селтикс. Встреча, проходившая в Орландо (штат Флорида, США), завершилась со счетом 87:92. Таким образом, Бостон выиграл серию со счетом 4:3 и отправился в финал Восточной конференции, где команду ожидает дуэль с Майами.

Торонто - Бостон 87:92 (27:26, 19:24, 25:22, 16:20)

В другом матче серии плей-офф НБА Лос-Анджелес Клипперс уступил Денвер Наггетс. Игра, проходившая в американском Киссимми, завершилась победой Денвера со счетом 105:111. Этот успех позволил Наггетс сократить отставание в счете в серии (2:3)

Клипперс - Денвер 105:111 (28:23, 28:21, 24:29, 25:38)

Следующий матч серии запланирован на воскресенье, 13 сентября. Начало игры в 20:00 по киевскому времени.

Ранее Лейкерс обыграл Хьюстон в четвертом матче серии.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Бостон, БК Лос-Анджелес Клипперс.

Автор:

Телеграф
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