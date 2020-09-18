В НБА назвали MVP сезона

Баскетболист Милуоки Бакс грек Яннис Адетокумбо признан самым ценным игроком сезона 2019/20 в НБА.

Примечательно, что Яннис выиграл данную награду во второй раз подряд. Об этом сообщает ESPN. В голосовании Адетокумбо опередил американцев Джеймса Хардена из Хьюстон Рокетс и ЛеБрона Джеймса из Лос-Анджелес Лейкерс. В среднем за матч регулярного сезона грек набирал 29,5 очка, делал 13,6 подборов и 5,6 передач.

Кроме того, Адетокумбо стал лучшим оборонительным игроком сезона в НБА. До него эти две индивидуальные награды за сезон выигрывали только Майкл Джордан и Хаким Оладжувон.

Отметим, Милуоки Адетокумбо выиграл регулярный чемпионат НБА 2019/20 в Восточной конференции, а вот после коронавирусной паузы в плей-офф Бакс с треском вылетели от Майами (1:4).

Ранее сообщалось, что определились участники финала баскетбольной Лиги чемпионов.