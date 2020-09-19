Лейкерс стартовал в финале Запада с победы над Наггетс (Видео)

Игра проходила в южном пригороде Орландо Киссимми (штат Флорида) на "ESPN Уайд Уорлд оф Спортс Арене" и завершилась победой Лейкерс со счетом 126:114.
Лучшим в составе Лос-Анджелеса стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл, записав в свой актив 37 очков и 10 подборов. Леброн Джеймс с 15 очками и с 12 передачами также оформил дабл-дабл. В составе Денвера блистали Никола Йокич и Джамал Маррей, набравшие по 21 очку.
Видеообзор матча Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс (126:114)
Таким образом, Лейкерс повел в счете в серии 1:0. Следующий матч команды проведут в ночь на 21 сентября.