Лейкерс стартовал в финале Запада с победы над Наггетс (Видео)

Сегодня ночью, 19 сентября (время киевское), состоялся первый матч финальной серии Западной конференции НБА Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс.

Игра проходила в южном пригороде Орландо Киссимми (штат Флорида) на "ESPN Уайд Уорлд оф Спортс Арене" и завершилась победой Лейкерс со счетом 126:114.

Лучшим в составе Лос-Анджелеса стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл, записав в свой актив 37 очков и 10 подборов. Леброн Джеймс с 15 очками и с 12 передачами также оформил дабл-дабл. В составе Денвера блистали Никола Йокич и Джамал Маррей, набравшие по 21 очку.

Видеообзор матча Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс (126:114)

Таким образом, Лейкерс повел в счете в серии 1:0. Следующий матч команды проведут в ночь на 21 сентября.

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