Баскетболисты устроили жесткую драку в одесском ресторане: видео попало в сеть

Баскетболисты БК Одесса вновь стали участниками драки.

В сети появилось видео побоища в одном из одесских ресторанов. Предположительно, в нем приняли участие двое американских легионеров баскетбольного клуба Одесса, выступающего в в высшем дивизионе чемпионата Украины, Баден Джаксен и Дрю Брендон. На видео, опубликованном телеграм-каналом xydessa, видны как удары и толчки, так и использование газового баллончика.

БК Одесса в своем последнем матче обыграл Будивельник со счетом 86-69. В регулярном сезоне украинской Суперлиги одесский клуб идет на шестом месте.

Телеграф напоминает, что одесситы уже прославились дракой в начале сезона. В контрольном матче против «Тернополя» баскетболисты устроили настоящее побоище, которое увенчалось для Джаксена переломом челюсти.