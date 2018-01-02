Пакьяо может вернуться в ринг в поединке с экс-чемпионом мира

Бывший чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO) может встретится с экс-чемпионом мира Майком Альварадо (38-4, 26 КО) из США, сообщает ringpolska.pl.

Альварадо является подопечным Боба Арума и выступает под лейблом промоутерской компании Top Rank Promotions.

Ожидается, что в случае победы Пакьяо, следующим боем филиппинца станет поединок за титул WBO, который он потерял после поражения от Джеффа Хорна (18-0-1, 12 КО).

Отметим, что, по словам Боба Арума, который представляет интересы Пакьяо, филиппинский ветеран может провести следующий бой в апреле 2018 года в Мексике.