Промоутер Бриедиса прокомментировал предстоящий бой с Усиком

Эл Сиеста, менеджер и промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Майриса Бриедиса (23-0, 18 КО), уверен, что латвиец доставит немало проблем в ринге обладателю пояса WBO Александру Усику (13-0, 11 КО). Слова Сиесты приводит FightTalk.net.

"Бриедис – «Человек Дождя". Он очень эрудированный, коварный, он сам себе детектор лжи. Он хорош во всем, к чему прикасается. Как-то раз мы ехали в машине и Майрис подпевал радио. Тогда я подумал, что из него получился бы неплохой певец.

Он обладает самым развитым инстинктом самосохранения, с которым я когда-либо сталкивался. Бриедис может ломать то, что не ломается, – это проявляется и в ринге. Его очень сложно побить. Александр Усик? Я убеждаю вас, что он в беде. Бриедис очень хорош в прочтении эмоций.

Каждый в нашей команде работает на высокий результат в предстоящем бое. Майрис находится в центре этого всего, и его отношения с членами команды безупречны. Его тренер – профессиональный спортсмен с 20-летним стажем (Сандис Клейн – прим.). Он знает все о науке в спорте и о том, как вывести своих подопечных на пик формы. Он умен и отлично разбирается в боксе. У наставника Бриедиса есть своя академия бокса в Латвии, так что наша команда достаточно осведомлена».