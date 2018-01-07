Рейтинг IBF: Деревяченко первый, Гвоздик и Далакян покинули топ-15
Новости спорта: Международная боксерская федерация (IBF) обновила свой рейтинг боксеров за декабрь.
Один украинский боксер присутствует в обновленном за декабрь рейтинге Международной боксерской федерации (IBF).
Продолжает находится на первом месте Сергей Деревянченко, который должен стать обязательным претендентом на титул чемпиона, которым владеет Геннадий Головкин.
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А вот Александр Гвоздик и Артем Далакян, которые в своих категориях были на 3-м и 4-м месте соответственно, рейтинг покинули. Дело в том, что Гвоздик в ближайшем поединке сразится за временный титул WBC, а Далакяну предстоит бой за титул WBA.
Украинцы в рейтинге IBF:
- №1. Сергей Деревянченко. Средний вес