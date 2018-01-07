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Рейтинг IBF: Деревяченко первый, Гвоздик и Далакян покинули топ-15

Сергей Деревянченко
11:10 Сегодня Телеграф
sportarena.com

Новости спорта: Международная боксерская федерация (IBF) обновила свой рейтинг боксеров за декабрь.

Один украинский боксер присутствует в обновленном за декабрь рейтинге Международной боксерской федерации (IBF).

Продолжает находится на первом месте Сергей Деревянченко, который должен стать обязательным претендентом на титул чемпиона, которым владеет Геннадий Головкин.

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А вот Александр Гвоздик и Артем Далакян, которые в своих категориях были на 3-м и 4-м месте соответственно, рейтинг покинули. Дело в том, что Гвоздик в ближайшем поединке сразится за временный титул WBC, а Далакяну предстоит бой за титул WBA.

Украинцы в рейтинге IBF:

- №1. Сергей Деревянченко. Средний вес

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Новости спорта, IBF, Александр Гвоздик, Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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