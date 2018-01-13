Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Дакар-2018": состоялся шестой этап ралли-рейда "Дакар-2018": состоялся шестой этап ралли-рейда
Новости: Ротань вернулся в "Динамо" Ротань вернулся в "Динамо"
Новости: Биатлон. Коукалова пропустит Олимпиаду-2018 Биатлон. Коукалова пропустит Олимпиаду-2018
Новости: Определились соперники украинцев в основной сетке Australian Open 2018 Определились соперники украинцев в основной сетке Australian Open 2018

Британскому боксеру не понравилась еда в лагере Усика

Александр Усик, Айзек Чемберлейн и Матеуш Мастернак
10:48 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua
Фото: klitschko-brothers.com

Новости спорта: Айзек Чемберлейн рассказал о тренировочном лагере Александра Усика, которые продолжает подготовку к бою с Майрисом Бриедисом.

Перспективный британский супертяжеловес Айзек Чемберлейн в интервью Sky Sports рассказал, понравились ему на этот раз условия проживания в тренировочном лагере чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе Украинский Александра Усика:

"Если честно, то здесь немного мрачновато. Но я сюда приехал не для того, чтобы гулять и наслаждаться пейзажами. Мы базируемся прямо в центре города (Киева - прим. ред.).

Что здесь больше всего не понравилось? Еда! Это просто какое-то безумие... Да, нам дают на завтрак кашу, но эту кашу подают с цыпленком! Я ем и то, и другое, но я никогда раньше их не смешивал. Кальмары, осьминоги, свекла - это хорошо, но не так, как здесь их готовят", - сказал Айзек Чемберлейн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Айзек Чемберлейн, Александр Усик, Бокс, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Дакар-2018": яркие моменты 5-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 5-го этапа (Фото)
"Дакар-2018": яркие моменты 4-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 4-го этапа (Фото)
Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба

Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба
"Дакар-2018": яркие моменты 3-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 3-го этапа (Фото)
Мисс Бум-Бум поздравила Коутиньо с переходом в "Барселону" (18+)

Мисс Бум-Бум поздравила Коутиньо с переходом в "Барселону" (18+)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Ковалев: В финале WBSS вижу Гассиева и Усика Владимир Кличко задумался о втором ребенке WBC пообещал в ближайшее время разобраться в ситуации с боем Гвоздика

Последние новости

Порошенко поприветствовал старт коалиционных переговоров в Германии Пожар в одесском лагере "Виктория": суд продлил арест директору Ребров поучаствовал в историческом событии в Саудовской Аравии
Сегодня читают в спорте
01 Британскому боксеру не понравилась еда в лагере Усика
02 Игрок "Ливерпуля" рассказал, как повлиял уход Коутиньо на клуб
03 "Динамо" объявило о подписании игрока сборной Украины
04 Головкин и Альварес договорились о реванше
05 Ребров поучаствовал в историческом событии в Саудовской Аравии
Новости сегодня
12:21 Элина Свитолина: превью от Australian Open (Видео)
12:08 Поздравления со Старым Новым годом в стихах: оригинальные и красивые открытки
12:04 Смешные ситуации, которые подтверждают, что третий бывает лишним
12:00 Религиозные стычки в Украине: Митрополит Лука готов дать показания
11:58 Биатлон. Где и когда смотреть женскую эстафету в Рупольдинге
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В КГГА назвали число киевлян, получивших прививку от кори В КГГА назвали число киевлян, получивших прививку от кори
Новости: МИД Ирана в ответ Трампу: СВПД не подлежит пересмотру МИД Ирана в ответ Трампу: СВПД не подлежит пересмотру
Новости: В Крыму РФ развернула зенитно-ракетную систему С-400 В Крыму РФ развернула зенитно-ракетную систему С-400
Новости: Старый Новый год 2018: лучшие посевалки для парней в стихах Старый Новый год 2018: лучшие посевалки для парней в стихах
Добавить комментарий
0