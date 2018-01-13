Британскому боксеру не понравилась еда в лагере Усика

Перспективный британский супертяжеловес Айзек Чемберлейн в интервью Sky Sports рассказал, понравились ему на этот раз условия проживания в тренировочном лагере чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе Украинский Александра Усика:

"Если честно, то здесь немного мрачновато. Но я сюда приехал не для того, чтобы гулять и наслаждаться пейзажами. Мы базируемся прямо в центре города (Киева - прим. ред.).

Что здесь больше всего не понравилось? Еда! Это просто какое-то безумие... Да, нам дают на завтрак кашу, но эту кашу подают с цыпленком! Я ем и то, и другое, но я никогда раньше их не смешивал. Кальмары, осьминоги, свекла - это хорошо, но не так, как здесь их готовят", - сказал Айзек Чемберлейн.