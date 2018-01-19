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Деревянченко прокомментировал отмену своего боя
22:27 Пт, 19 Январь 2018 Телеграф
Новости спорта: Украинский спортсмен отправился на больничный.
Украинский боксер Сергей Деревянченко не сможет выйти на поединок против Дашона Джонсона. В преддверии боя наш спортсмен подхватил грипп.
"Да, бой отменен, я заболел – грипп. Лежу с температурой. Но, ничего, вылечусь, вернусь в зал, и в скором времени снова в бой.
Всем спасибо за поддержку", – рассказал Деревянченко
Напомним, что в рамках этого же вечера в Нью-Йорке свой бой проведет другой украинец – Иван Голуб.
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