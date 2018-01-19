Деревянченко прокомментировал отмену своего боя

Украинский боксер Сергей Деревянченко не сможет выйти на поединок против Дашона Джонсона. В преддверии боя наш спортсмен подхватил грипп.

"Да, бой отменен, я заболел – грипп. Лежу с температурой. Но, ничего, вылечусь, вернусь в зал, и в скором времени снова в бой.

Всем спасибо за поддержку", – рассказал Деревянченко

Напомним, что в рамках этого же вечера в Нью-Йорке свой бой проведет другой украинец – Иван Голуб.